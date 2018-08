'Probeer maar eens een parkeervergunning te krijgen in Noord'

Paroollezer Ed van Leeuwen gaf in zijn brief in Het Parool van 8 augustus een prachtige uiteenzetting hoe stadsdeel Noord omgaat met de leefbaarheid en vernieuwing van de wijken rond het nieuwe metrostation. Ik hoop dat zijn oproep aan de gemeente om het gebied levendiger te maken gehoor krijgt, maar ik vrees van niet.



Er is echter een aspect waarin de gemeente wel heel vooruitstrevend is: betaald parkeren. Het gebeurt al kleinschalig in Noord: eerst op het Buikslotermeerplein, later bij het NDSM-terrein en de Van der Pekstraat.



Prima, zeker als de vergunningen voor bewoners betaalbaar blijven en er ook andere voorzieningen zijn.



Daar ontbreekt het echter aan. De 'kale' wijk Elzenhagen heeft sinds 1 juli gewoon betaald parkeren. Punt. Je betaalt in deze woonwijk van maandag tot en met zondag.