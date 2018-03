'Probeer die sleepwet toch nog te doorgronden'

Het fenomeen illusion of explanatory depth zien we overal om ons heen. Zonder enige ­feitenkennis leggen we dolgraag uit aan anderen hoe het allemaal precies zit.



Niet alleen met betrekking tot de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, maar ook als het gaat om de opwarming van de aarde, of de problemen van het Nederlands elftal: zonder dat we ons er echt in verdiepen, weten we precies waarom iets goed of fout is.



Sterker nog, ergens veel van 'weten' zonder belast te zijn met feitelijke kennis leidt tot ­verontrustend sterke meningen.



Oekraïne

In een studie uit 2014 werd na de annexatie van de Krim door Rusland aan een grote groep Amerikanen gevraagd hoe de VS moest reageren (ingrijpen of niet ingrijpen?) én of ze wisten waar Oekraïne lag. Hoe minder de respondenten wisten waar Oekraïne lag (gemiddeld zaten ze er 2900 km naast, ongeveer de afstand van Kiev tot Madrid), des te meer ze wilden dat de VS krachtig zou ingrijpen.



Gebrek aan kennis weerhoudt mensen helaas niet van een uitgesproken mening. Dat is geen ­probleem als je een sterke mening hebt over triviale zaken als voetbal of de nieuwste iPhone. ­Vertel gerust wat je ervan vindt, ook al begrijp je amper hoe het feitelijk werkt.



Echter, zodra het over serieuze zaken gaat - waaronder onze veiligheid - en je ook nog eens in de gelegenheid wordt gesteld je mening via een referendum om te zetten in een voor- of tegenstem, is het misschien best een goed idee je eerst te verdiepen in de materie en pas dan te ventileren wat je ervan vindt.



Je hebt nog tot woensdag. Hup, aan de slag.



