'Praat eerder met je kind over seksualiteit'

Naomi Dessaur © . Naomi Dessaur

Expert aanpak kinder­mishandeling en huiselijk geweld en oprichter van online platform ‘Naomi maakt bespreekbaar’.

Een goede seksuele vorming en opvoeding is volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO niet zonder effect. Jongeren blijken hierdoor onder andere de eerste keer langer uit te stellen, een positievere seksuele beeldvorming en beleving te kennen, minder risicogedrag te vertonen en hebben minder kans ooit slachtoffer te worden van seksueel misbruik dan jongeren die weinig tot geen seksuele opvoeding kregen.



Curlingouders

Als 'curlingouders' bereiden we onze kinderen vroegtijdig voor op allerlei zaken. We leren hen zichzelf te verzorgen, met anderen om te gaan en veilig aan het verkeer deel te nemen. Maar het seksuele verkeer slaan we over, terwijl dit zo'n belangrijk onderdeel uitmaakt van het leven. We leren kinderen niet, te beperkt of te laat over de eerste keer vrijen, veranderingen in hun lijf of de mogelijke twijfels over seksuele geaardheid. Het bevorderen van de (seksuele) weerbaarheid, het leren herkennen van de eigen grens en die van de ander is cruciaal.



Als het over seksualiteit en kinderen gaat, zeggen ouders met jonge kinderen al snel dat het onderwerp bij hen nog niet speelt. Seksuele opvoeding is toch voor pubers? Pas wanneer ouders begrijpen dat seksualiteit ook over het lijf, intimiteit en lichaamsbewustzijn gaat, wordt duidelijk dat seksuele voorlichting als rode draad door de gehele opvoeding heen moet lopen. Dat kan vanaf de babytijd.



Taboe

En natuurlijk, er is (terecht) veel maatschappelijke verontwaardiging als er een groot schandaal opduikt in een kinderopvang of zwembad of als een spraakmakende documentaire zoals Leaving Neverland op tv is, waardoor het thema seksueel geweld uitgebreid aan de orde komt. Toch zijn de thema's seksualiteit en seksueel geweld typisch onderwerpen waarbij we doorgaans als samenleving wegkijken. En dat heeft te maken met het taboe rond seksualiteit. Wij als volwassenen doen er nog steeds ongemakkelijk over. Als het gaat om kinderen en seksualiteit, klappen we dicht.