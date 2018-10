'Postbode vertrekt als hij nergens kan wonen'

Eik Flentge Fractievoorzitter SP ­Amsterdam © Tammy van Nerum

De toegangspoorten tot de stad staan wagenwijd open voor hen, waardoor andere Amsterdammers plaats moeten maken. De balans is zoek. En dat terwijl andere delen van Nederland te maken hebben met krimp en mogelijk geholpen zouden zijn met nieuwe bedrijvigheid.



Een tweede zorg is dat de lonen van veel professionals al lang onder druk staan. In de crisis werden de lonen bevroren, het ontdooien is nog lang niet begonnen. Waar in Nederland de lasten op kapitaal gretig worden verlaagd en bedrijven fiscale cadeautjes ontvangen, blijven de lonen achter.



Het beroep van postbode is ­getransformeerd van een eervol beroep met een vast salaris tot een onzekere flexbaan met stukloon. Zo is veel nuttig en belangrijk werk onaantrekkelijk geworden.



Tot slot wordt wonen in onze stad razendsnel duurder. De Nederlandse makelaars en De ­Nederlandsche Bank waarschuwden afgelopen weken voor de snel oprukkende beleggers, die woningen opkopen als beleggingsobject om ze voor de hoofdprijs te verhuren. De postbodes kunnen die huur niet betalen.



De expats met hogere inkomens, die worden gefêteerd met ­belastingvoordelen, vaak wel. Het resultaat is dat Amsterdammers worden verdrongen. Veel van deze expats blijven kortstondig in de hoofdstad, hun blikveld is internationaal.



Daarmee loopt de stad het risico dat sommige wijken op termijn zielloos worden, omdat er steeds minder mensen zijn die langdurig aan de buurten zijn verbonden.