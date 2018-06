'Politieoptreden studentenprotest meer dan terecht'

Als UvA-student heb ik diepe plaatsvervangende schaamte. Het kon natuurlijk niet uitblijven: het studentenprotest op het Roeterseiland van de Universiteit van Amsterdam liep vrijdag uit de hand, doordat de actievoerders weigerden hun positie op te geven.



Vanzelfsprekend vorderde de universiteit de studenten om weg te gaan, hetgeen zij weigerden, met als gevolg dat de politie er aan te pas moest komen om de studenten te verwijderen.



Als kleine kinderen die niet van hun speeltuin weg wilden, bleven de studenten zitten. Protesteren mag, maar uiteraard moet dat binnen de kaders van de wet blijven.



In dit geval was dat overduidelijk niet het geval. Het ingrijpen van de politie is daarom een logisch gevolg en in mijn ogen meer dan terecht.



Op de beelden is te zien dat het er hardhandig aan toe ging. Dat hebben de activisten zelf over zich afgeroepen: wie de wet overtreedt, kan consequenties verwachten. En wie tegenstribbelt nog meer.



Buitensporig geweld is echter niet gerechtvaardigd, maar in dit geval was daar geen sprake van.