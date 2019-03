'Politiek moet Uber en taximarkt aanpakken met regelgeving'

Dus, staatssecretaris Van Veldhoven: zorg voor regelgeving waardoor er een gelijk speelveld ontstaat. De regelgeving van de belmarkt, waar Uber op dit moment onder schijnt te vallen, is namelijk gedateerd.



Bovendien is Uber niet alleen een digitale marktplaats van vraag en aanbod, maar een volwaardig taxibedrijf, zoals het Europees Hof van Justitie onlangs bevestigde.



Uber moet dus voldoen aan de regels die op de taxiopstapmarkt gelden. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ook moeten we jonge, onervaren chauffeurs beschermen. Daarom vinden wij dat alle taxichauffeurs minimaal 23 jaar oud moeten zijn en twee jaar rijervaring moeten hebben.



Gemeentelijke bevoegdheid

Daarnaast vragen wij de staatssecretaris om ­gemeenten de instrumenten te geven om het aantal taxi's in hun stad te maximeren.



Het is natuurlijk raar dat Amsterdam aan dezelfde landelijke regels moet voldoen als kleinere ­steden in Nederland. Geef gemeenten zelf de bevoegdheid om dit te bepalen.



Tot slot roepen we Europa op om iets te doen aan belastingregels die maken dat 'platform­bedrijven' als Uber geen winstbelasting hoeven te betalen in het land waar ze winst maken.



Terwijl dit land wel de kosten heeft van handhaving, onderhoud aan openbare ruimte en werkloosheidsuitkering van ex-Uberwerknemers.



Daarom moeten er Europese regels komen die alle bedrijven verplichten belasting te betalen in het land waar ze winst maken. Voor de PvdA wordt dit een van de belangrijkste pijlers voor de Europese verkiezingen eind mei.



Als we al het bovenstaande realiseren, roepen we de wildwesttaferelen op de taximarkt in de grote steden als Amsterdam een halt toe en gaat iedereen meeprofiteren van de vooruitgang. Want dat is wat wij willen: dat iedereen zeker is van een eerlijke en veilige toekomst.