'Politiek is het toneel van een verbitterde tweedeling'

Er wordt veel gesmaald over het akkoord inzake het kinderpardon ('laf', 'gesteggel', 'miezerige koehandel'), maar de totstandkoming ervan is heilzaam vergeleken bij wat we dezer dagen in andere landen zien.



In Amerika is de overheid bijna lamgelegd doordat Republikeinen en ­Democraten tegenover elkaar staan over een muur die illegale immigranten moet weren, en elkaar geen duimbreed tegemoetkomen. In ­Engeland moeten Conservatieven en Labour samen vormgeven aan een brexit die de toekomst van de natie bepaalt, maar ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet.



En ook Frankrijk is het toneel van een verbitterde tweedeling. Gelukkig hebben we in Nederland een stelsel dat dwingt tot samenwerking en compromissen. Dat is des te moeilijker, omdat ook in ons land de opvattingen steeds sterker uiteenlopen. Of het om de gehaktbal en de 'Hollandse pot' gaat dan wel om 'vliegschaamte', vuurwerk of Zwarte Piet, bij elke oplaaiende maatschappelijke discussie lijken 'hardwerkende, gewone Nederlanders' en een 'deugelite' van 'gutmenschen' onoverbrugbaar tegenover ­elkaar te staan.