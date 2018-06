'Politie moet open communiceren over politiegeweld'

Onnodig politiegeweld was afgelopen week weer trending topic op Facebook en Twitter. Van een 'gewelddadige' ontruiming op een universiteits­terrein in Amsterdam tot het slaan van een dronken vrouw die zich fysiek tegen Rotterdamse agenten keerde die bezig waren iemand aan te houden.



Hoe komt het toch dat de politie de laatste jaren op dit onderwerp - ook ver buiten Nederland ­- zo onder vuur ligt? Is er iets structureel mis met de organisatie? Dat wil zeggen: is er een cultuur van geweld, weinig toezicht, een te ruime ambtsinstructie?



Of zijn burgers tegenwoordig buitengewoon kritisch, onwetend over politieprotocollen en wetgeving? Laten zij zich te veel beïnvloeden door de korte filmpjes op sociale media, waar vaak aanleiding en context ontbreken?



Zo was het donderdag raak met een filmpje op Facebook waarop vier agenten te zien waren die een, op het eerste oog, weerloos persoon op de grond enkele rake klappen op het achterhoofd gaven. 'Dit is niet eens toegestaan bij MMA (mixed martial arts),' stelde één van de reaguurders.



Het filmpje, dat leidde tot een storm van protest, werd ruim 200.000 keer bekeken en 2500 maal gedeeld. Een reactie van de politie bleef uit, waardoor critici zich bevestigd zagen in hun gelijk.



Kogelwerende vesten

Wat had de politieorganisatie anders kunnen doen dan niet reageren? Had ze er wellicht op kunnen wijzen dat de agenten gehuld waren in kogelwerende vesten - wat er meestal op duidt dat er een vuurwapen in het spel was?