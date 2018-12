'Politici en media, help bij burgerideeën'

Menno van der Veen Postdoc onderzoeker bij de afdeling sociologie van de Universiteit van Amsterdam © -

Die term benoemt wat veel bewoners in de praktijk ervaren: om succesvol in de stad te kunnen participeren is een netwerk in de Amsterdamse politiek (en bij voorkeur ook in de media) minstens net zo belangrijk als een netwerk in de buurt.



Buurtorganisaties lopen vaak tegen de scepsis aan dat ze maar één specifiek belang vertegenwoordigen (en niet de hele buurt) en hebben de contacten met politici en media nodig om zich aan die scepsis te kunnen onttrekken.



Goede contacten

In ons onderzoek naar succesvolle (en minder succesvolle) pogingen om initiatieven te starten of plannen te veranderen stellen we steeds vast dat die 'dubbele genetwerktheid' in veel Nederlandse en buitenlandse steden een vereiste is.



Zo wisten de organisaties Tam-Tam en ADA13 in Parijs de plannen van het grootste ontwikkelingsproject (Rive Gauche) te veranderen omdat ze goede contacten hadden in de politiek, in de media (Tam-Tam) en omdat ze al jaren de armoede in het arrondissement probeerden te bestrijden (ADA13).



In Amsterdam-Zuidoost volgen we al een aantal jaar de organisatie HartVoorDeKbuurt (HvdK) die tot doel heeft de bewoners het participatieproces in de K-buurt te laten bepalen. HvdK is succesvol dankzij de goede contacten met raadsleden, AT5 en Het Parool, en vindt sinds de laatste lokale verkiezingen ook een gewillig oor bij bestuurders.



Omgekeerd zien we initiatieven die goed verankerd zijn in de buurt, maar minder goede contacten hebben bij politiek en media (zoals de Boeletuin bij de VU) vaak sneuvelen.