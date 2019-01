'Plan herinrichting Weesperzijde verre van democratisch'

Om het proces te begeleiden werd een projectmanager van adviesbureau Neuf & Associates ingehuurd.



Op grote billboards langs de Weesperzijde en op nog eens 3400 huis-aan-huisfolders werd de vraag gesteld: Wat wil de buurt: ­asfalt of klinkers?



Later bleek dat de buurt daar helemaal geen keuze in had. Het wordt gewoon asfalt. Het gaat erom dat de burger 'het gevoel van inspraak heeft' verklaarde de verantwoordelijke stadsdeelbestuurder.



Het resultaat van deze burgerparticipatie leverde maar liefst 134 zienswijzen op die vervolgens nauwelijks tot een wijziging van het plan hebben geleid. Alleen de stoep werd hier en daar wat breder.



Linkse kiezer in de kou

Helaas is wat er nu in de Weesperzijdebuurt gebeurt, eerder regel dan uitzondering: bij de inrichting vallen de ontwerpers, ambtenaren en externe adviseurs gemakshalve terug op oude inrichtingsnormen. Daarbij laten ze de uitgangspunten van de coalitie rechts liggen en ­laten ze de linkse kiezer in de kou staan.



Of het nu om de Tilanusstraat gaat, de Valkenburgerstraat of de Haarlemmerbuurt, overal in Amsterdam hopen bewoners op die Nieuwe Lente, op dat Nieuwe Geluid. Vandaag staat de herinrichting van de Weesperzijdebuurt weer op de agenda van de gemeenteraad.



De vraag is of de gemeenteraad kiest voor het verleden of voor de toekomst. En dan niet alleen voor de Weesperzijde, maar vooral ook voor de talloze andere straten en buurten die nog op de schop zullen gaan.