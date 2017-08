'Piepschuim belandt langzaam in voedselpiramide'

Minuscule deeltjes kunststof worden gevonden in bijvoorbeeld bier, honing, garnalen en vis

Ik woon in de stad, waar natuurlijk veel wordt gebouwd. Mijn vermoeden is dan ook dat piepschuimresten op bouwplaatsen argeloos terzijde worden gegooid. Vervolgens zal de wind ze een keer vangen, tegen een obstakel aanwaaien en zo in meerdere delen breken. Daarna loopt of rijdt iemand overheen, waardoor kleinere stukjes ontstaan. Die stukjes ­komen terecht in struiken, bosjes, plantsoenen en wateren. Uiteindelijk vallen die stukken langzaam uiteen in kleine bolletjes, de piepjes uit het schuim.



Sigarettenfilters

Piepschuim is een petrochemisch product en is geen substantie waar de natuur erg blij van wordt. Bacteriën en schimmels lusten het niet. Toch zullen die bolletjes opgenomen worden in het ecosysteem. Dieren zullen het bij vergissing aanzien voor voedsel en uiteindelijk komt dat vergif langzaam maar zeker in de voedselpiramide terecht. Zo ­gebeurt het dus dat minuscule deeltjes kunststof worden gevonden in bijvoorbeeld bier, honing, garnalen en vis.



Zolang de natuur nog geen manier heeft ontwikkeld om dit soort kunststoffen af te breken, is het dus ook in ons belang piepschuimresten netjes op te ruimen. Zeker ook in het belang van onze nakomelingen. Uit ­onderzoek blijkt namelijk dat plasticdeeltjes deelmembranen in het maag-darmkanaal kunnen passeren. Dat geldt ook voor de placenta, waardoor nanodeeltjes plastic worden doorgegeven van moeder naar kind, concludeerde de Gezondheidsraad in zijn advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.