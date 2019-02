'#Period: stop met het verstoppen van je tampon'

Ineens kleeft er iets tussen mijn benen. Op het werk, net nu ik niets bij me heb. Ik loop naar een vrouwelijke collega en fluister in haar oor. Ze knikt en pakt haar tas. Voordat ze het in mijn handen stopt, werpt ze een snelle blik om zich heen: als niemand het maar ziet. Ik stop het snel in mijn zak.



Dan komt de eerste pijnscheut. Ik kreun. "Gaat het?" vraagt een andere collega. "O, niets aan de hand, last van mijn maag." Ik wil er niet over praten. Het is vies. Het is zwak. Het is privé. Niet zeuren en snel naar het toilet.



Bebloed ondergoed

Waar komt die schaamte toch vandaan? Als íéts een normaal onderdeel is van het leven, dan is het wel de menstruatie. Ongeveer de helft van de bevolking bloedt elke vier weken. Zonder menstruatie geen baby's. Terwijl de OB's, Libresses en Yonis dik verdienen aan de afstoting van ons baarmoederslijmvlies, zwijgen wij er massaal over.



Sluipen we rond op school of werk, een noodonderbroek veilig weggemoffeld in onze tas. Logisch dus, eigenlijk, de 'ieeeeeeeew'-reactie van journalist Peter van Brummelen en zijn collega's (Het Parool, 7 februari) op de foto's van bebloed ondergoed en een inlegkruisje uit de expositie Curated by Girls: New Femininity in Melkweg Expo.