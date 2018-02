'Peer-tutoring maakt bijles betaalbaarder'

Graag reageer ik op het artikel 'Leerling kan niet meer zonder ­bijles' van vrijdag 26 ­januari, over de groeiende ­omvang van 'schaduwonderwijs' in het voortgezet onderwijs. Uit mijn eigen onderwijspraktijk kan ik beamen dat de vraag naar bijles groeit. Veel ouders geven echter ook aan zich geen bijles voor hun kind te kunnen veroorloven. Het lijkt daarmee steeds aannemelijker dat de kansenongelijkheid in de maatschappij toeneemt.



Het artikel meldt dat een meerderheid van de ouders die extra ondersteuning vragen voor hun kind, het onderwijs ontoereikend vinden en meer maatwerk vragen. Mijns inziens worstelen scholen in dit vraagstuk met twee zorgen, waardoor ze maatwerk - lees bijles - binnen de school te snel niet als oplossing overwegen.



Kansenongelijkheid

Ten eerste streven scholen naar goed onderwijs voor alle leerlingen. Een bijdrage voor bijles vragen aan ouders zal in hun ogen daar haaks op staan. Het is immers niet voor alle ouders een optie, waarmee zou worden bijgedragen aan kansenongelijkheid.



Ten tweede is het voor scholen een pijnlijk besef dat het nog niet is gelukt om in de onderwijsbehoeften van alle leerlingen te voorzien. Moet een school zich niet juist inzetten om de vraag naar bijles te voorkomen?