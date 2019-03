'Partijprogramma's: lege leuzen, open deuren en holle slogans'

John Jansen van Galen Journalist en publicist © ANP Kippa

'Nederland weer van ons,' verkondigt de PVV en dat is ongeveer de beste leuze, omdat die prompt emotie oproept. Of je bent het er hartstochtelijk mee eens of je ergert je er dood aan: hoezo, is Nederland ons afgepakt? Nou en of, zal Wilders antwoorden en daarmee wordt zijn aanhang scherp gedefinieerd.



Wat er bij de verkiezingen van 20 maart op het spel staat, wordt nergens duidelijk. En dan doel ik niet op de Provinciale Staten, van wezenlijk belang voor de infrastructuur en het milieubeleid, maar op het samenstellen van de Eerste Kamer. Daar hangt van af of de huidige regeringscoalitie haar meerderheid behoudt.



'Laat Rutte zijn karwei afmaken,' was in navolging van Lubbers in 1986 een dapper motto geweest. Maar de VVD staat al op lelijk verlies en durft het vast niet aan zich nog meer te identificeren met een beleid dat gekenmerkt werd door een poging de dividendbelasting af te schaffen.



Holle frasen

Was het vroeger beter? Ik herinner mij niet ooit concrete leuzen op verkiezingsaffiches te hebben aangetroffen. Maar toen, een kwart eeuw geleden, stonden partijen nog ergens voor en de meeste kiezers wisten wel waarvoor. Ze wierven stemmers met hun rangorde ('Kies lijst 2') en later steeds vaker met een portret van de lijsttrekker, onder het aan Hans van Mierlo ontleende motto: 'Kies een politicus zoals je een vriend kiest.'



Maar de nieuwe politieke leiders ontberen charisma en de partijprogramma's zijn tot op grote hoogte onderling uitwisselbaar. De verkiezingsleuzen worden steeds meer holle frasen. Daarmee dreigen verkiezingen in toenemende mate aan betekenis te verliezen. En dat is riskant, want ze zijn het feest van de democratie, maar alleen als ze ergens over gaan en de partijen ons duidelijk weten te maken waarover.