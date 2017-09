'Particuliere auto's zijn een erfenis van de twintigste eeuw'

Waarom ga ik vanmiddag meedoen aan een fietsdemonstratie voor betere lucht in de stad, terwijl de verbrandingsmotor allang achterhaald lijkt te zijn? Wat drijft ons met een fiets de straat op te gaan voor een betere verdeling van onze openbare ruimte?



De glans die nu over de stad hangt, is in de laatste twintig jaar geleidelijk ontstaan. Voor het overgrote deel van de tweede helft van de twintigste eeuw werd het zeker niet als voorrecht gezien om in Amsterdam te verblijven.



Als achtergebleven Amsterdammers hun longen wilden vullen met frisse lucht, reden ze met hun auto naar camping, strand of tuinhuisje. ­Arbeiders trokken naar de tuinsteden en PvdA-leider Joop den Uyl verkondigde dat 'iedere arbeider zijn eigen auto' moest hebben. Zodat die over de nieuwe wegen weer de stad in kon om te werken.