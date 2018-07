'Parken zijn er ook voor mensen die de stad bezoeken'

De klagers met hun honden hebben geen enkele grond zich de parken toe te eigenen

Ik vermoed overigens dat het de klagers slechts in beperkte mate gaat om het welzijn van flora en fauna in de parken, maar vooral om hun eigen gemoedstoestand. Zij willen graag dat behalve zijzelf, de hond en de buurvrouw zo min mogelijk andere mensen recreëren in 'hun' park.



De klagers met hun honden hebben echter geen enkele grond om zich het alleenrecht op het park toe te eigenen. Integendeel, wellicht verbreedt het sporadisch lopen van een andere uitlaatroute hun horizon enigszins.



Barbecueverbod

Met het barbecueverbod in de parken hebben de klagers onlangs hun eerste overwinning behaald. De paar dagen dat het in Nederland goed genoeg weer is om lekker in het park te grillen, dat de zomers veel mensen onvergetelijke momenten oplevert, zijn hen ontnomen door een handjevol klagers.



Dit terwijl met het plaatsen van containers voor zowel afval als de smeulende kooltjes van de barbecues het overgrote deel van de overlast had kunnen worden weggenomen.



Een ander voorbeeld is Koningsdag. Op de grachten, waar elk jaar een wereldvermaard feest wordt gevierd mag nu zonder vergunning geen versterkte muziek meer worden gedraaid. Dé nationale feestdag zonder muziek? Ik vraag me oprecht af wie er klaagt over spontane, muzikale gezelligheid op een bootje.



Het is werkelijk om moe van te worden, dat gejeremieer van de Amsterdammers met een dorpsmentaliteit. Wie in een wereldstad wil wonen kan zich maar beter neerleggen bij de reuring die bij zo'n stad hoort.