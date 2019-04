'Pakjes zelf ophalen moet de norm worden'

Eén van ons woont in een appartementencomplex met zo'n 20 adressen waar vele keren per dag een pakje wordt afgegeven. Bij een onderbuurvrouw zelfs gemiddeld eenmaal per dag. De bezorging gebeurt met een busje of klein elektrisch voertuig. Dit past in de ontwikkeling die sinds enkele jaren gaande is om de stad leefbaar te houden: kleinere, schonere en stillere voertuigen die pakjes vanaf distributiecentra over de stad verspreiden.



In de jaren daarvoor wilden we juist kleinere bestellingen buiten de stad samenbrengen in grotere vrachtauto's om het aantal verkeers­bewegingen in de stad te verminderen. Dit zagen we bij de bevoorrading van supermarkten en warenhuizen gebeuren en heeft er mede toe bijgedragen dat de kademuren en bruggen van de stad nog sneller zijn gaan slijten.