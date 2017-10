'Pak die 5000 onbekwame taxichauffeurs aan'

Ik moet altijd aan die arme toeristen denken die hier een taxi nemen

Dus, stadsbestuur, pak nu eindelijk eens deze idiote situatie van 5000 - vaak onbekwame - taxichauffeurs in Amsterdam aan!



Vijf gewonden in twee dagen is een gegronde reden voor deze eis. Stel weer strenge eisen aan stratenkennis, aan correct gedrag, aan veilig rijden. En geef chauffeurs pas na een grondig examen op al die gebieden, een taxivergunning.



Geef snorders 20.000 euro boete. Controleer de vergunningen continu. En controleer vooral niet of taxi's op een juiste standplaats staan of misschien hun klant afzetten op een plek waar het officieel niet mag, want dát is niet het probleem.



De laksheid van het stadsbestuur in dezen is het probleem. Of moeten er eerst doden vallen? Dit kan zo echt niet langer.



Rudi Wester, Amsterdam