'Pak de nachtelijke problemen in de stad niet aan zoals Sydney'

Hoewel de criminaliteitscijfers in deze gebieden drastisch zijn gedaald, zijn ze juist in de omliggende wijken gestegen

In Sydney mogen nieuwe klanten na half twee 's nachts geen bar of club meer in, en worden de laatste drankjes om drie uur 's nachts geschonken. Dit geldt voor alle locaties in de wijk Central Business, de rosse buurt en de Regulier­sdwarsstraat van Sydney, Oxford Street.



De wet werd ingevoerd om alcohol-gerelateerd geweld te bestrijden. Hoewel het klopt dat de criminaliteitscijfers in deze gebieden drastisch zijn gedaald, zijn ze juist in de omliggende wijken gestegen. Een bijwerking was een totale ineenstorting van het nachtleven van Sydney. De club-, bar- en ­entertainmentscene, de livemuziekindustrie en de beroemde dragscène, geboortegrond van The Adventures Priscilla, Queen of the Desert, zijn ingestort.



Het is zelfs zo erg dat Clover Moore, de burgemeester van Sydney, een uitgesproken criticus van het beleid is geworden: "De uitsluitingswetten werkten als een mokerslag voor het nachtleven in een periode dat we zorgvuldig overwogen en op bewijs gebaseerd beleid nodig hadden om een veilige en gevarieerde stad te kunnen garanderen voor al onze bewoners en bezoekers."



Dat is de enige les die we uit dit ­debacle moeten trekken.



Jennifer Hopelezz, Amsterdam