'Pak de grote ongelijkheid in gezondheid aan'

Gezondheid is het grootste goed, belangrijker dan rijkdom of roem. Maar in Amsterdam is er een grote ongelijkheid in gezondheid.



Lager opgeleiden leven negentien jaar korter gezond dan hoger opgeleiden. Zij voelen zich vaker eenzaam en depressief en hebben vaker fysieke gezondheidsklachten.



Bovendien is het schokkend dat de ongelijkheid in gezondheid niet afneemt, maar juist groeit. GroenLinks wil dat het nieuwe stadsbestuur van het bestrijden van ongelijkheid in gezondheid een prioriteit maakt. Want het is het grootste onrecht in onze stad en van onze tijd.



Gezondheidsverschillen tussen Amsterdammers komen op alle vlakken voor maar zijn extra groot wanneer het gaat om leefstijlaandoeningen, psychosociaal welbevinden en gezondheidsvaardigheden.