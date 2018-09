'Overleg heeft alleen zin als de ander openstaat voor dialoog'

Sommige, vaak jonge moslims keren zich radicaal af van onze normen en waarden

Gevaarlijk voor onze samenleving is volgens Verhofstadt dat salafisten zich afkeren van onze democratie, omdat die de burgerlijke wetten boven het woord van God of Allah plaatst. Het salafisme staat haaks op onze democratische waarden.



Zo verwerpen ze de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de scheiding van geloof en staat, de vrijheid van meningsuiting, het recht op zelfbeschikking en homoseksualiteit.

Salafisten verwerpen het recht van het individu, in het bijzonder van vrouwen, om zelf te beslissen over de belangrijke zaken in hun leven.



Salafisten eisen zelfs in westerse landen het recht op om hun gemeenschap eigen regels op te leggen, zoals via shariarechtbanken die oordelen over het familierecht - maar volgens de meeste salafisten moet dat uiteindelijk worden uitgebreid naar alle takken van het recht.



Absolute loyaliteit

De kern van salafisme is volgens Verhofstadt een absolute loyaliteit aan God en de islam en de afkeuring van alles wat niet islamitisch is. Het leidt ertoe dat sommige, vaak jonge ­moslims zich hier radicaal afkeren van onze normen en waarden en in sommige gevallen zelfs bereid zijn om geweld te plegen als ware het een goddelijke opdracht.



Dat betekent niet dat alle salafisten het geweld van IS goedkeuren en terreur verheer­lijken. Volgens Verhofstadt zetten zelfs de apolitieke salafisten die IS afkeuren, moslim­gelovigen aan tot afkeer en afzondering van de niet-islamitische samenleving.



De zogenoemde zilveren regel stelt dat je ­anderen niet moet aandoen wat je niet wenst dat ze jou aandoen.



Vrijheden

De vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar die mag niet misbruikt ­worden om de rechten en de vrijheden van ­anderen te ondermijnen. Waar intolerantie heerst, mag die niet worden beantwoorden met tolerantie en welwillendheid, westerse ­beginselen.



Als anderen het recht ontzegd wordt op hun eigen religie, dan mag je dit niet welwillend bejegenen. Het komt neer op gedragssymmetrie. Als de wederpartij geen zin heeft in echte dialoog dan heeft overleg geen zin.



In dit licht is Halsema's benadering van salafistische organisaties in Amsterdam de juiste en verdient zij steun.