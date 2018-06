'Overheid, red het gezichtsvermogen van onze kinderen'

Het nieuws over bijziendheid sloeg bij mij in als een bom. Waarschijnlijk zullen veel ouders net als ik de speeltijd van hun kinderen achter de computer of telefoon fors inkorten, maar op de tijd die kinderen op school verplicht achter de tablet of laptop zitten, ­hebben we geen invloed.



Ook die tijd moet gereguleerd worden, want de aanbevolen maximumtijd van 2 uur per dag achter zo'n beeldscherm wordt op bijna alle scholen ruimschoots overschreden. Scholen zijn in dit geval dus onderdeel van het probleem.



Toen ik googelde op bijziendheid, zag ik dat het Erasmus MC al eerder aan de bel heeft getrokken in de ­media, maar de overheid heeft daar niets mee gedaan.



Het is natuurlijk goed dat het Erasmus de media opzoekt, maar ik hoop dat ze ook zo ­verstandig zijn om tegelijkertijd een brandbrief naar de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid te ­sturen, waarin ze vragen actie te ondernemen.



Het wordt dan een stuk moeilijker voor de regering om zich zo passief en onverschillig op te stellen.



Burcin Cakir, Amsterdam