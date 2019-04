'Overheid moet opleidingen voor imams in Nederland stimuleren'

Onderhoud goede contacten met de moskeeën, laat de wijkagent thee drinken en creëer onderling vertrouwen. Alleen zo ontdek je wie er predikt, en vooral ook waarover.



De overheid moet daarbij serieus werk maken van het faciliteren van opleidingen voor imams in Nederland. Het aanbod staat op de tocht sinds de Hogeschool Inholland en de Universiteit Leiden besloten hun opleidingen te stoppen; die genoten geen legitimiteit bij moslimorganisaties en waren daarom te duur om rendabel te zijn.



Alleen particuliere instellingen bieden tegenwoordig nog een volledige imamopleiding aan, zoals de Turkse moskeekoepel Milli Görüs, die vorig jaar een opleiding begon in Amsterdam.



De Joodse buurt in

Het zijn nu veelal imams die in het buitenland zijn opgeleid die in bepaalde moskeeën homohaat en antisemitisme onderwijzen en conflicten in het Midden-Oosten framen. De praktijk wijst uit dat sommige moslims hier gevoelig voor zijn. Volgens de AIVD zijn sinds 2012 300 Nederlandse moslims naar Syrië en Irak vertrokken om te vechten voor IS.



Om dit in het vervolg te voorkomen is actie gewenst. Het is belangrijk het contact met de huidige generatie imams niet te verliezen. Laat de strijd tegen radicalisme niet over aan imams die zichzelf maar moeten zien te redden, maar neem hen als overheid bij de hand en bied ze de mogelijkheid tot een opleiding.