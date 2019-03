'Overheid meet met twee maten bij kwestie Haga Lyceum'

Vorige week brak er een rel uit rond het Cornelius Haga Lyceum, een middelbare school op islamitische grondslag. De aanleiding was het signaal dat de AIVD in januari gaf dat enkele 'richtinggevende personen' binnen de school in salafistische en radicale kringen zouden verkeren.



Volgens de AIVD wordt de leerlingen als gevolg van deze dubieuze contacten antidemocratische opvattingen en een actieve afkeer van de Nederlandse samenleving aangeleerd.



Burgemeester Halsema vindt daarom dat het bestuur van de school moet opstappen. Die oproep vindt steun bij veel woordvoerders in de Tweede Kamer, waarvan er sommigen zelfs ­aandringen op sluiting. VVD-woordvoerder Rudmer Heerema wil de docenten van de school zelfs een 'beroepsverbod' opleggen, ­zodat ze nooit meer elders aan de slag kunnen.



Bestuurlijk stalken

De vraag is of deze reactie van bestuurders en politici wel gerechtvaardigd is. De Onderwijs­inspectie heeft eind vorig jaar een rapport over de school opgesteld waarin het onderwijs juist positief is beoordeeld en minister van Justitie Grapperhaus moest donderdag tijdens een Kamerdebat bekennen dat er geen straf­bare feiten zijn gepleegd. Als de kwaliteit van het onderwijs in orde is en er niet wederrechtelijk is gehandeld, bestaat er in onze democra­tische rechtsorde geen grond voor overheids­ingrijpen.