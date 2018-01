'Overheid is grootste prijsopdrijver huren'

Graag wil ik als kleine belegger reageren op de woningmarkt. Ik verhuur op het moment twee woningen in Amsterdam. Als zelfstandige moet ik voor mijn eigen pensioen zorgen en ik zie huuropbrengsten als mogelijkheid hiertoe.



Mijn vermogen (de twee woningen in Amsterdam en mijn spaargeld) moet ik opgeven in box 3. Over mijn spaargeld ontvang ik minder dan dat ik aan belasting moet betalen. Dat spaargeld wordt dus steeds minder.



De woningen hebben een WOZ-waarde van ongeveer 300.000 euro. De fiscus stelt dat ik een rendement moet kunnen halen van inmiddels ruim 4 procent.



Wanneer ik alle lasten, zoals de vve-bijdrage, de ozb, de onderhoudskosten en alle overige bezit-gerelateerde kosten van een woning buiten beschouwing laat, zou ik van de fiscus meer dan 12.000 euro (4 procent) huur per woning per jaar moeten vragen om het veronderstelde rendement te halen. Dat is alleen op grond van de box 3-belasting al 1000 euro huur per maand.



Het punt dat ik wil maken, is dat de overheid zelf de grootste prijsopdrijver is wat de huren van woningen betreft. Wanneer verhuur van woningen anders belast zou worden met meer oog voor huurders dan voor het afromen van idioot hoog veronderstelde rendementen voor eigenaars, mag de overheid (en de gemeente) klagen. De overheid zit fout!



Ik zou dit heel graag eens in uw krant genoemd willen zien.



Guus van der Walle, Amsterdam