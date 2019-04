'Overbelaste Pijp geen goede plek voor 24 uursopvang'

De teneur van de bijeenkomst over de 24 uursopvang voor ongedocumenteerde asielzoekers in de Gerard Doustraat afgelopen week was niet: 'Ze moeten terug naar hun land, ze zijn tenslotte uitgeprocedeerd' (vetgedrukte tekst in Het Parool van 12 april) maar vooral: 'Hoe halen jullie je het in je hoofd om in zo'n overbelaste buurt óók nog een opvang voor asielzoekers te willen vestigen'. Dáár hadden bewoners het over.



Natuurlijk is goede opvang organiseren voor ongedocumenteerden beter dan het op straat laten zwerven van mensen en is het opzetten van kleinschalige voorzieningen beter dan mensen opbergen in massale opvangkampen.