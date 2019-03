'Ov-bedenkers, maak zelf eens een tochtje'

Deze week moest ik naar het VU Medisch Centrum voor een onderzoek aan mijn benen. Ik ben 79 jaar en kan slecht lopen. Voorheen ging ik rechtstreeks met lijn 16 van de halte Valeriusplein naar dit ziekenhuis.



Dat de 16 is opgeheven is voor de ouderen in de buurt rampzalig. Ik moet nu met 3 keer overstappen naar lijn 24, die ook voor de VU stopt. Dat is mij te lastig, en daarom nam ik de auto.



Er is een prima parkeergarage. Maar na afloop moest ik 9 euro afrekenen. Dat is toch schandalig voor een ziekenhuis waar je lastig kunt komen als oudere?



De bedenkers van de maatregelen om zoveel ov op te heffen moeten zelf eens dit soort tochtjes maken. Of, nog liever, dat hun eigen moeder laten doen.



Rie van Zuijlen, Amsterdam