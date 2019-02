'Ouderen die van particulieren huren worden vergeten'

Een groot aantal kwetsbare ouderen dreigt de dupe te worden van ondoordachte afspraken

Een groot aantal kwetsbare ouderen dreigt de dupe te worden van ondoordachte afspraken en steeds nieuwe overleggen die net zo veel tijd in beslag nemen als het verdwijnen van de socialehuurvoorraad in de particuliere sector.



In ­Amsterdam-West is de sociale verhuur van particuliere eigenaren sinds 2016 75 procent geslonken, van 4000 naar 981! Wanneer een particuliere sociale woning leegkomt, wordt deze niet meer als zodanig verhuurd.



Volop verkoop

Volgens cijfers van de dienst van Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam zijn het in hoofdzaak ouderen die nog in sociale huurwoningen van particulieren wonen. Deze ouderen zullen in de komende jaren een woning nodig hebben van de corporaties. De vraag is of daarmee rekening is gehouden.



Hoewel de corporaties in 2015 hebben afgesproken dat zij het slinkende aantal particuliere sociale huurwoningen zullen opvangen, is de verkoop van sociale huurwoningen in volle gang. Vaak zie ik in mijn stadsdeel ook benedenwoningen en woningen op één hoog van woningcorporaties die te koop staan.



Waar moeten de ouderen in de particuliere huursector (alleen in West zijn dat er al 961) straks heen? En waar zijn al die duizenden ouderen die eerder de particuliere sector huurden naartoe gegaan? Zijn ze goed terechtgekomen? Wonen ze zoals ze hadden willen wonen of zijn ze gedreven door noodzaak en gebrek aan alternatieven de stad uitgejaagd?



Dat mensen dertig of veertig jaar geleden van een particulier zijn gaan huren, is hen niet te verwijten.