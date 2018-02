'Orde in de klas is niet waar een les om gaat'

Wat haar was opgedragen was waarschijnlijk het legen van haar blaas, want ze glipte de wc in, onder een doorlopend jennen van de twee jongetjes. Ik vroeg mij af wanneer ingegrepen zou worden.



Gelukkig vond na een tijdje ook de juf waar we mee hadden afgesproken het genoeg: ze draaide zich naar de jongetjes toe en commandeerde: "Jullie gaan nu naar binnen!" Nadat ze dit een paar keer had herhaald, dropen ze af.



Klassieke les

Toen we even later weer weg wilden gaan, was het speelkwartier net voorbij. Ik liep door de gang, nog eenmaal langs het klaslokaal waar we hadden staan wachten.



Hier zaten alle kinderen netjes recht achter hun tafeltje, met een leesboekje in hun handen en de juf voor de klas. Ze wees met haar vinger naar de kinderen om hen te laten doen wat ze had opgedragen: een klassieke les in gehoorzaamheid en volgzaamheid.



Toen we het gebouw verlieten, zat er een jongetje van een jaar of 8 à 9 op de grond voor de kamer van het secretariaat. Waarschijnlijk had hij straf gekregen, in ieder geval maakte het ­tafereel duidelijk dat hij niet uit eigen vrije wil daar op de grond zat.



Hij keek over zijn schouder naar ons toen wij het pand verlieten, de vrije buitenlucht in. Het beeld stond op mijn netvlies gegrift; is dit de 21ste eeuw?



Wat ik zag is, denk ik, geen ongebruikelijk tafereel. Ik prijs de scholen die zeggen zich in dit verhaal niet te herkennen. Wat ik zag is een totale blindheid van ons als ouders, die dit allemaal met onze kinderen laten gebeuren. En een blindheid van leerkrachten die met de beste bedoelingen proberen om de 'orde' te handhaven en te doen wat hen is opgedragen.



Een blindheid dat 'leren' iets te maken zou hebben met 'doen wat je gezegd wordt'.



Een blindheid voor het feit dat de commando's die aan kinderen worden gegeven niet gericht zijn op begrip krijgen voor het effect dat hun gedrag heeft op anderen. Sterker nog, door de order te geven "Jullie gaan nu naar binnen" werd onder de regel geschreven: "Jullie gedrag is oké, zolang het niet gezien wordt."



Een blindheid van ouders, leerkrachten, politici die denken dat kinderen zich in deze scholen 'goed' ontwikkelen, in vaardigheden die te maken hebben met kunnen functioneren in een democratische samenleving.



Elementaire mensenrechten

Ik heb meerdere punten aangestipt waarin de rechten van het kind worden geschonden. De kern van het probleem is niet de school of het systeem, ook niet de leerkracht of de ouder, de kern van het probleem is dat wij met z'n allen accepteren dat kinderen 'geen mens' zijn.



Dat we kinderen anders mogen behandelen dan ieder ander individu. Dat kinderen incompetent zouden zijn. Dat hun elementaire mensenrechten niet hoeven te gelden zolang ze maar op school zitten.