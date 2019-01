'Opvallend wat in het nieuwe jaar verandert'

Een van de veranderingen in het nieuwe jaar is dat zwemmen in zwembaden duurder wordt, aldus Het Parool van maandag 31 december. De gemeente heeft onderzocht dat zwemmen in andere gemeenten duurder is dan in Amsterdam, vandaar de verhoging. Kan de ambtenaar die over de parkeertarieven gaat ­misschien dezelfde studiereis ­maken?



Joost Bijvoet, Amsterdam