'Opheffen van tram 10 is onbegrijpelijk'

Sinds 2,5 week kunnen wij genieten van de nieuwe metrolijn M52. Wanneer je in de omgeving van station Noord woont en je moet regelmatig naar station Zuid, is deze metrolijn een prima verbinding. Moderne snelle metro's en prachtige nieuwe stations.



Dit in tegenstelling tot de tram- en buslijnen boven de grond. Meerdere tram- en buslijnen zijn opgeheven en diverse tramlijnen zijn in tweeën ­geknipt.



Onbegrijpelijk vind ik het opheffen van tram 10. Als er één tram in het visgraatmodel van het GVB past, is het deze. Een snelle verbinding tussen West en Oost, met aansluiting op de M52. Nu moet men tram 5 én tram 7 nemen, iedere keer overstappen dus. Een gratis tip voor het GVB: verander uw naam in GOB, Gemeentelijk Overstap Bedrijf.



Paul Meeuwsen, Amsterdam