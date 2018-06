'Op Pornhub bestaat het woord cumbub niet'

Ook ik had onlangs een hijger aan de lijn. Aandachtig luisterend probeerde ik aanwijzingen op te vangen die zouden kunnen leiden tot aanhouding van de dader. Toen het me te lang duurde, wierp ik een blik op mijn telefoontje. Het was mijn broer. Op de fiets, hoorde ik naderhand. Mijn dochter leerde me het woord 'broekzakbeller'.



Dit voorval schoot me te binnen toen ik vorige week las over het vertrek van wethouder Tjeerd Herrema uit het college van Almere. Volgens Herrema had hij per ongeluk gebeld met de journalist Marcel Beijer van Almere Deze Week terwijl hij op de wc zat. Eerder al had Beijer van Herrema een mysterieus tekstbericht gekregen: een katje, een duimpje en een smiley, vergezeld van het woord 'cymbub'.



Daarmee vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats voor de wakkere reporter. Dit was een onmiskenbaar geval van seksuele intimidatie. Almere Deze Week publiceerde zijn bevindingen. Herrema verloor het vertrouwen van de coalitiepartijen, behalve zijn ­eigen PvdA, en maakte zijn vertrek bekend.