'Op lokaal niveau gloort hoop voor sekswerkers'

Hetzelfde geldt voor de versterking van de sociale positie van groepen. Kennisontwikkeling ten behoeve van sekswerkbeleid is nog lang niet multidisciplinair genoeg.



Daarnaast vraagt het ontwikkelen van nieuw beleid intensievere betrokkenheid van sekswerkers, exploitanten en klanten. Op veel beleidsterreinen is cocreatie inmiddels een ingeburgerd begrip. Voor sekswerkbeleid geldt dat echter nog niet.



Natuurlijk, sekswerkers worden bevraagd en belangenverenigingen geconsulteerd. Maar ­vaker omdat het moet dan omdat het kan. Van gelijkwaardige samenwerking en gezamenlijke besluitvorming is geen sprake. Intensievere betrokkenheid van sekswerkers, exploitanten en klanten bij beleid is een belangrijke stap richting meer zeggenschap, autonomie en destigmatisering.



Ondanks de misplaatste landelijke teneur, het gebrek aan kennis en de afwezigheid van co-creatie is het voor het kabinet nog niet te laat. De invoering van de nieuwe Wet regulering sekswerk biedt ook kansen. En hoewel onduidelijk is wat de verantwoordelijkheid van gemeenten zal zijn, liggen deze kansen vooral in de wijze waarop de wet straks lokaal wordt geïmplementeerd.



Vraag gemeenten of regio's ten eerste om een lokale marktanalyse uit te voeren voordat zij met de invulling van de wet aan de slag gaan. Laat gemeenten ten tweede in samenwerking met buurgemeenten, sekswerkers, exploitanten en klanten de wet invullen.



Stel gemeenten ten derde in staat de situatie in de legale branche te verbeteren en verschuiving naar de illegale branche te voorkomen. Monitor ten slotte de effecten van de wet, zowel op lokaal als landelijk niveau. En vergeet bovendien de nuloptie. Gemeenten of regio's zouden juist aangemoedigd moeten worden om aanbod te faciliteren dat aansluit bij de vraag.



Grote zorgen

O ja, dan nog iets. Anne Kuik vroeg zich bij Buitenhof ook af of sekswerk een normaal beroep is. Arrogant, denigrerend en antifeministisch. Irrelevant bovendien. Het is simpelweg niet aan politici of wie dan ook om dat voor individuen te beslissen. Zolang sekswerk een legaal beroep is, kunnen we alleen streven naar een betere sociale positie voor sekswerkers.



Ik juich toe dat politici zich hier hard voor maken, maar ik maak me grote zorgen over de achterliggende motivatie, het kennisgebrek, en de samenwerking met de sekswerkers. Politici als Anne Kuik gaan bijna onbezonnen om met hun verantwoordelijkheid en brengen de sekswerkers, die ze zeggen te beschermen, in gevaar.