'Op de middelbare school hoor je de hele dag 'teringhomo!'

Uit het artikel van Hanneke Keultjes over seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt dat een kwart van de homo- of biseksuele mannen de laatste zes maanden is uitgescholden.



Dat vind ik niet gek; als je gewoon een dagje naar een middelbare school gaat, hoor je de hele dag 'dat is zo gay!' wanneer iemand iets raar vindt, of 'teringhomo!' wanneer iemand iets doms doet.



Het wordt voornamelijk gebruikt door jongens tegen andere jongens, niet omdat de ander homo- of biseksueel is of degene die het zegt homofoob is, maar omdat je dat nou eenmaal zo zegt, ze denken niet na over wat ze eigenlijk zeggen.



Maar dat soort dingen zeggen heeft een veel grotere impact dan ze verwachten. Het laat homoseksuele medeleerlingen zich niet alleen onveilig voelen, maar zet ook homoseksualiteit in een kwaad licht - wat later voor meer homofobie zorgt.



Kortom, mijn vraag is aan iedereen of ze gewoon even willen nadenken over wat ze eigenlijk zeggen.



Liselot Molin, Amsterdam