'Op de kop van Java komt al een monsterlijk hotel'

Een paar weken geleden liet Het Parool tien ontwerpen zien om de punt van het Java-eiland te verfraaien: een soort Vrijheidsbeeld, een enorm rond gebouw met uitzicht­toren et cetera. Ik dacht dat Het Parool een echte Amsterdamse krant was, en de redacteuren al lang hadden gezien dat op die punt inmiddels een monsterlijk groot hotel, Djakarta, hoog en breed in de steigers staat.



Uit een ingezonden brief zaterdag onder de kop 'Javapark voor de rust' blijkt dat het niet zo is, want die is zonder commentaar geplaatst. Alle omwonenden op Java-eiland hebben langdurig geprotesteerd tegen de bouw van het hotel op zo'n prachtige en kwetsbare plek in Amsterdam. Het gaat ongetwijfeld massa's gasten en auto's trekken, en dan is het voorgoed gedaan met de rust op Java­eiland. Maar de gemeente Amsterdam bleef stokdoof voor het protest, en gaf de vergunning af. Ga kijken, redactie, en huiver!



Rudi Wester, Amsterdam