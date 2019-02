'Op de fiets parkeren wordt wél goed gelet'

Vorige week werd mijn fiets voor de personeelsingang van mijn werk weggehaald door de gemeente: ik had mijn voorwiel niet in het fietsenrek; 's avonds lopend en teleurgesteld naar huis. De volgende dag kon ik mijn fiets na betaling van 22,50 euro weer ophalen aan de andere kant van Amsterdam.



Dit zou mij niet meer gebeuren, dus zette ik afgelopen weekend mijn fiets keurig in een fietsparkeervak voor het American (fietsenstalling naast Paradiso was vol).



Terwijl ik 's avonds mijn fietsslot ­losmaak zie ik vanuit mijn ooghoek dat er mannen drugs verkopen aan jongelui, ze zijn agressief in hun verkoopmethode, opdringerig, niemand durft nee te zeggen, ook ik durf niets te zeggen.



Als ik thuis in bed lig, moet ik er steeds aan denken. Ook mijn puberjongens gaan naar het Leidseplein. Zouden zij nee durven zeggen? Ik weet het niet, maar kan ze wel meegeven dat ze hun fiets goed moeten parkeren, want daar wordt in ­Amsterdam wél goed op gelet.



Monique Meijer, Amsterdam