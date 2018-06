'Oostenburg kan best wat steun gebruiken'

De buurt kent veel groepen ­bewoners van diverse herkomst. Ieder leeft in zijn eigen groep

In het bestemmingsplan werd bepaald dat de drie Werkspoorhallen zouden worden afgebroken. Een buurtbewoner heeft ervoor ­gezorgd dat de oudste hal, gebouwd in 1929, bewaard is gebleven. Die hal is nu gemeentelijk monument en biedt ongekende ­mogelijkheden.



In de hal werden enorme scheeps­motoren gebouwd. Nu moet deze ruimte de motor voor ontmoeting worden.



De buurt kent veel groepen ­bewoners van diverse herkomst. Ieder leeft in zijn eigen groep. De ­herkomstgroepen mengen ­weinig. Een groep buurtbewoners wil daar verandering in brengen. In hun plan wordt de Werkspoorhal een ontmoetingscentrum waar iedere groep uit de buurt zich uitgenodigd voelt. In het plan staat hoe de hal eruit gaat zien en wat erin komt.



Nieuw plan

Er komt een Leeshuis, een Muziekhuis, een ­Filmhuis, speelruimte voor kinderen en er zal gesport ­worden.