'Ook op afkeer van het geloof is iets af te dingen'

De makers van De Luizenmoeder slaan zo de spijker op zijn kop. Een gelovige levenshouding zou tegenwicht kunnen bieden aan de uitwassen van de geseculariseerde samenleving.



Sociale media

Ik denk daarbij vooral aan de doorgeslagen idee van individualisme en autonomie, waarvan onze seculiere samenleving doordrenkt is. Dat uit zich bijvoorbeeld in het wonderlijke fenomeen dat iedereen zijn leven publiceert op Facebook en Instagram. Daarbij wordt vaak gedaan alsof dat leven één groot paradijselijk genieten is.

En iedereen die eens niet extatisch is over zijn eigen leven en prestaties, is niet alleen abnormaal, maar is er ook nog eens zelf schuldig aan.



Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Lijden, falen, pijn en verdriet horen gewoon bij het leven. Bovendien overkomt het ons meestal, zonder dat wij daaraan iets kunnen doen. Je kunt veel van het christendom zeggen, maar niet dat het dit aspect van het leven verwaarloost. Juist in deze Goede Week, waarin het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht, staat die kant van het leven centraal.



Het christendom, waarin ik het beste thuis ben, onderkent daarbij dat het bereiken van ­geluk lang niet altijd aan eigen verdiensten is te danken, maar juist aan wat zo mooi 'de Genade' wordt genoemd. Wie in Nederland wordt geboren, heeft een betere kans op een aangenaam leven dan iemand wiens wieg in Syrië staat.