'Ook na Bergen-Belsen is er nog hoop'

Overal slachten mensen elkaar nog steeds af omdat ze anders zijn

Terwijl we over het terrein liepen waar de barakken hadden gestaan, waar zovelen het leven hadden gelaten, begon het hard te sneeuwen. Na een lange wandeling tussen de besneeuwde massagraven liepen we uiterst traag het kamp weer uit. Met onze ruggen naar de doden gekeerd lieten we het kamp achter ons. Maar we lieten het niet achter ons.



We besloten in het dichtstbijzijnde cafeetje op te warmen. Hoe is het mogelijk, dat het midden april ineens zo hard sneeuwt? Tommy vroeg wat me verdrietig maakte, blijkbaar kon mijn gezicht niets verbergen. Of het de indrukken in het kamp waren? Maar dat was het niet alleen. Of ik last had van de kou. Het voelde niet alsof ik ook maar een schijntje recht had om last te hebben van de kou. Ik, met mijn warme schoenen en winterjas aan, denkend aan mensen zonder schoeisel in dunne gevangenispakken. Nee, het was de ontwikkeling en de vooruitgang, of beter gezegd, het gebrek daaraan, dat me zo somber stemde.



Wanneer je het kamp uitwandelt en nadat je uitgebreid hebt geleerd over de onvoorstelbare onmenselijkheden die een bevolkingsgroep en gevangenen is aangedaan, over de wreedheid van de mens en de gewetenloosheid die alle ellende heeft veroorzaakt, wil je alleen maar kunnen hopen dat dat verleden tijd is, dat het tegenwoordig beter is, dat dat niet meer ­gebeurt, dat mensen respectvol met elkaar ­omgaan.



Amper iets veranderd

Maar de werkelijkheid laat anders zien, overal in de wereld, op elk continent, zijn er nog steeds plekken waar mensen elkaar afslachten omdat ze anders zijn, gewoon om wie ze zijn. De wereld wordt nog steeds bevolkt door mensen wier dierlijke ziel de goddelijke ziel overheerst. Er lijkt amper iets veranderd. Dat is wat verdrietig maakt, dat kinderen niet in een betere wereld opgroeien.