'Ook langzame groei geeft uitstoot en herrie'

Suzanne Kröger Tweede Kamerlid voor GroenLinks © ANP

Volgens recente cijfers van het Planbureau van de Leefomgeving is het aantal mensen dat ernstige hinder van Schiphol ondervindt, met 50 procent toegenomen. Tienduizenden mensen hebben geen rustige nachten meer.



Dat aantal zal nog exponentieel groeien als Lelystad Airport opent. Die vluchten moeten onder het verkeer van Schiphol door en vliegen daarom extra laag over de Veluwe en Overijssel, wat voor meer lawaai zal zorgen.



Luchtvaart moet groeien, dat blijft het mantra, ook al zegt Benschop dat het dan wellicht iets langzamer kan. Schiphol pleit daarbij voor verduurzaming van de luchtvaart - en wie kan daar tegen zijn?



Het zou geweldig zijn om zonder CO2-uitstoot en overlast de hele wereld over te kunnen vliegen. Een droom. Letterlijk, want de technologie daarvoor laat nog zeker twintig jaar op zich wachten en als we dat wondervliegtuig eindelijk hebben uitgevonden, duurt het nog jaren voordat de sector geheel is overgestapt.



Die tijd hebben we niet.



Grenzen overschreden

Meer vliegen zorgt simpelweg voor meer uitstoot en meer herrie. Benschop zegt gematigd te willen groeien binnen de grenzen van het klimaat en van overlast voor omwonenden. Maar het simpele antwoord is, dat die grenzen al lang en breed overschreden zijn.



Schiphol wringt zich in allerlei bochten om groei te legitimeren. Zo moet Lelystad Airport open om Schiphol te ontlasten. Maar de vluchten die er op Lelystad bij komen, gaan helemaal niet af van het aantal vluchten op Schiphol.