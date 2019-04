Het boek van Frederic Martel heeft wel duidelijk gemaakt dat je lang niet de enige bent en je wilt een lans breken voor openheid in je geliefde kerk. Als oud-medestudent, maar vooral ook als Amsterdammer voel ik met je mee. We zagen bij Jinek dat het publiek je steunde en dat Ronald de Boer je zelfs een compliment gaf.



In het stadswapen van Amsterdam 'Heldhaftig, vastberaden en barmhartig'. Heldhaftigheid en vastberadenheid heb je getoond, nu maar hopen dat de barmhartigheid ook eens bij je bisschop zal landen.



Mij en vermoedelijk veel andere stadgenoten zal het worst wezen hoe en wanneer jij je seksualiteit beleeft. Als jouw parochie je steunt, is dat voldoende lijkt me. Toch lijkt het ook wel wat op een kamikazeactie, want de rooms-katholieke kerk blijft bulken van hypocriete mannen die anderen voor slecht uitmaken, maar ondertussen zelf in de fout blijven gaan.



Ik hoop dat er vanuit je collega's steun en ook openheid zal ontstaan opdat je niet je kruis alleen hoeft te dragen. Of ze allemaal zo openlijk zullen zijn, weet ik niet. Dat hoeft ook niet, je hebt een eigen verhaal en dat hoeft niet het verhaal van andere priesters te zijn. Maar in elk geval zouden ze je moeten steunen alleen al omdat ze je 70x70 maal en dus oneindig zouden moeten vergeven.



Ik wil je laten weten dat onze stad snakt naar eigengereide mensen die een einde willen maken aan de schijnheiligheid. Ach, wie weet kraken je parochianen je Vredeskerk wel om te breken met het domme instituut om de bron niet te beschadigen waaruit die kerken eigenlijk ooit zijn ontstaan.



Dat is al eerder gedaan in de Republiek Amsterdam dus we zullen zien. Houdt moed, sta voor je zaak, hou ruis weg bij je doel dat groter is dan jezelf, zoals je al aangaf.



Huub Verweij, Amsterdam