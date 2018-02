'Onvoorwaardelijke liefde is níet alles goedpraten van je kind'

Nadat de afschuwelijke schietpartij op Wittenburg wéér een ­onschuldig leven had gekost, klonk vanuit de politiek de roep om de moeders van jonge criminelen aan te spreken.



De moeder is de sleutel, daar hebben ze gelijk in, maar ik vraag mij af hoe men de moeder wil benaderen die zelf meewerkt aan de criminele carrière van haar kinderen?



Door hem of haar aan te moedigen en door financieel mee te liften. Door consequent haar ogen te sluiten voor de misstappen van haar kind. Steeds te focussen op de dingen die haar kind worden aangedaan. Door van haar kind een slachtoffer te maken van het systeem, terwijl hij overduidelijk de dader is.



Onvoorwaardelijke liefde is niet alles goedpraten van je kind, beste moeders. Hoeveel onschuldigen moeten nog slachtoffer worden en hoeveel families moeten nog worden verwoest door de daden van je kind?



Hoelang blijf je het voeden, door het continu de hand boven zijn of haar hoofd te houden? Het is je kind, ik snap dat. Maar opvoeden is niet alleen je kind vertroetelen.