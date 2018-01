Ik vind het zo ontzettend jammer dat vuurwerk misschien verboden wordt of dat er zones worden aangewezen waar het wel mag. Ik denk ook dat die zones aanwijzen het probleem verplaatsen is. Als er zo veel mensen op een plek vuurwerk moeten gaan afsteken, dan is de kans dat het daar fout gaat best groot.



Ik ben nog maar 13. Ik heb tijdens oud en nieuw een kleine cake (een kartonnen vuurwerkblok waar meerdere pijlen uit komen) afgestoken en dat was voor mij echt een heel gelukkig moment.



Ik vind het ook vervelend als mensen of dieren overlast ervaren maar het gaat hier over één dag en nacht per jaar. Ik wil zo graag mijn eigen vuurwerk kunnen afsteken, en niet op 10 kilometer afstand van mijn huis, op een plek waar honderden mensen al bezig zijn.



De schade kan best door vuurwerkfans worden betaald. Ik geloof dat de vuurwerkfans echt wel een eurootje meer willen betalen voor hun spullen.



Ook gewonden kunnen worden voorkomen. Door bijvoorbeeld beschermende handschoentjes bij het vuurwerk te verkopen en ook de vuurwerkbril na 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts buiten te dragen.



Daaf Elzes, Amsterdam