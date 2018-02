'Onthutsend dat SP voor de garage op de Vijzelgracht stemde'

Ondanks een laatste oproep van buurtvereniging Wetering Ver­betering onlangs in Het Parool om nog even na te denken en tegen te stemmen, heeft de gemeenteraad van Amsterdam afgelopen woensdagavond laat ingestemd met het realiseren van een garage op de Vijzelgracht.



Deze garage is op zijn zachtst gezegd nogal omstreden onder buurtbewoners.



Volgens veel bewoners is deze garage de verkeerde (volledig automatisch en kostbaar) op de verkeerde plek (aan- en afrit naar de lifthuisjes kruisen een doorgaand fietspad en een voetgangersgebied) en achterhaald (er kunnen geen elektrische auto's in).



Er lag een motie van GroenLinks om af te zien van de bouw en samen met de bewoners op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om de parkeerproblematiek in de buurt op te lossen.



Als betrokkene zat ik op de publieke tribune en het was voor mij als SP-stemmer onthutsend om te zien hoe SP als enige linkse partij ­deze motie niet steunde en ook als enige linkse partij voor het instemmingsbesluit stemde.



Als dit de prijs is die de SP moet betalen om aan de coalitie met VVD en D66 deel te kunnen nemen, dan moet zij zich eens ernstig beraden of dit het wel waard is.



Willem van Huijstee, Amsterdam