'Onterecht dat toeristen zo benaderd en bejegend worden'

Volgens Van Dale is een toerist: 'iemand die het reizen voor zijn genoegen, als ontspanning beoefent, m.n. in een hem vreemd gebied [...]'.



Voor de Amsterdammer, echter, is de toerist een sta-in-de-weg, een plaag die de stad overspoelt. Een tsunami, om het populistisch uit te drukken.



Dit gevoel vertaalt zich naar de straat. Ik merk dat ik niet de enige ben die al fietsend door de Damstraat geïrriteerd raakt. Vrienden stellen 'stug door te fietsen', en er lijkt een algeheel gevoel te zijn dat het centrum 'verloren' is.



Scheldende fietsers

Rondleiders van groepen waarschuwen hun klanten voor scheldende fietsers, en terecht, want op internet zijn filmpjes te zien met de scheldende fietsende Amsterdammer als stereotype.



"Kanker op, tyfustoeristen," zo schreeuwt een fietser naar een toerist in het filmpje How to survive Dutch people on bikes. Vervolgd door het droge commentaar: "This an insult, not a diagnosis."



Hoewel ik de afgelopen jaren Amsterdam en met name het centrum behoorlijk heb zien veranderen, vind ik het onterecht en onverdiend dat toeristen zo benaderd en bejegend worden.