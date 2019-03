We moeten stemmen op drie waterschappen. Allemaal politici spreken vanuit hun eigen straatje, maar hebben geen flauw benul van waterbeheer. Zoals Chris Aalberts dinsdag in Het Parool zei: de meeste gekozen bestuurders zijn geen ingenieur, dus die zetten het licht op groen zonder zich te verdiepen in de materie.



Het is niet voor niets dat er een tijdje geleden een demonstratie is geweest van technische en gespecialiseerde mensen die de noodklok luiden omdat ze niet meer worden geraadpleegd. Een vliegtuig laten we niet besturen door een gekozen politicus maar door een ervaren piloot die daarvoor gestudeerd heeft. Ons waterbeheer geven we uit handen aan leken.



Renee Brokmann, Amsterdam