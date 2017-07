'Ons ongeboren kind leefde al in een etnische bubbel'

Wij stonden nu op het punt ons kind datzelfde kennisvacuüm in te duwen

Mijn bezwaar in dezen is echter niet alleen politiek, maar vooral ook kwalitatief. Oogkleppen zijn slecht voor de ontwikkeling van een kind. Er wordt vaak gewaarschuwd voor de gevaren van een online filterbubbel, maar juist ook in het fysieke leven bevinden we ons in dergelijke bubbels. Die worden voor een belangrijk deel gestructureerd langs etnische lijnen. En wij stonden nu op het punt ons kind datzelfde kennisvacuüm in te duwen. Het was nog niet eens geboren, maar leefde al in een etnische bubbel.



Kritiekloos

Etniciteit is een bepalende factor in de samenstelling van onze formele en informele netwerken. Onze samenleving is daardoor de facto gesegregeerd.



Die segregatie wordt actief in stand gehouden, bijvoorbeeld door onze kinderen vanaf de geboorte kritiekloos in dezelfde netwerken te stoppen. We leiden ze daarmee achteloos onze kleine, bekrompen bubbels in, waar ze niet zomaar meer uitkomen. Dat is fnuikend voor de ontwikkeling van de samenleving én van die kinderen.