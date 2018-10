'Onderwijs en zakelijkheid: een match?'

Met interesse heb ik de afgelopen tijd de discussie gevolgd over mogelijke ­oplossingen voor het docententekort in met name de regio ­Amsterdam. Eén argument mis ik steeds in de discussie. Dat is namelijk het zakelijke argument. Zelf kom ik uit het ­bedrijfsleven en ben ik op latere leeftijd het ­onderwijs in gegaan. Ik heb daarom met beide werelden kennis kunnen maken.



Wat mij opvalt in het onderwijs is dat er ontzettend veel ruimte is voor allerlei emoties, maar ­weinig aandacht voor zakelijkheid. Wat bedoel ik hier dan mee? In het bedrijfsleven had ik twee keer per jaar een functioneringsgesprek.