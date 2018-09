'Onbekende namen krijgen geen kans van uitgevers'

Andere socialemediagebruikers die in dezelfde bubbel zitten, zorgen voor een voortdurende bevestiging van opvattingen (het eigen gelijk), waarna groepscohesie en groepsdruk leiden tot eenvormig denken en geestelijk isolement.



Het internet, dat bedoeld was om in alle openheid de pracht en variatie van de wereld bij iedereen in huis te brengen en op globale schaal sociale, emotionele en intellectuele banden te smeden, leidt tot segregatie, isolering en het uiteenvallen van verbanden. Uiteindelijk zit iedereen op zijn eigen eiland met alleen gelijkgestemden.



Iets dergelijks is aan de hand in de literaire wereld zoals wij die kennen. De tijd dat de overheid, de kerk of andere onderdrukkende instituties bepaalden wat we te lezen krijgen, ligt in Nederland gelukkig achter ons.



Maar ondertussen regeert in de boekenwereld als nooit tevoren het algoritme van Friedmans consumptiekapitalisme dat onlangs nog door Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat (sic), in Zomergasten werd geprezen. Het blind nastreven van economische belangen drukt de kunsten in de marge.



Verschraling

In de literatuur betekent het dat uitgevers vooral op zeker gaan en voorrang geven aan gevestigde namen. Uitgevers die wel ruimte bieden aan onbekende auteurs stuiten op boekhandels die alleen boeken van gevestigde auteurs inkopen waarvan ze weten dat ze daarbij geen risico lopen.

Als deze tendens doorzet, past het literaire boekenaanbod binnenkort op twee plankjes bij de supermarkt