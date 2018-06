'Omarm vrouwelijkheid in de politiek'

Vijf vrouwelijke wethouders telt het nieuwe college van Amsterdam sinds woensdag 30 mei, een ambitieus coalitieakkoord belooft grote veranderingen voor de hoofdstad. Om deze verandering duurzaam te realiseren is het nodig te gaan werken vanuit andere waarden: vrouwelijke waarden.



Een vrouw aan de top leidt niet vanzelfsprekend tot een andere manier van besturen. Veel vrouwen draaien hard mee in de 'mannelijke' manier van werken en leiding geven: met behoud van eigen belang, hiërarchie, elkaar (en vooral ook andere vrouwen) aftroevend. Er is nu lef nodig om het anders te doen, want raad en college staan voor grote uitdagingen.



Het roer om

De nieuwe coalitie zet in op verandering, maar om die verandering daadwerkelijk duurzaam te maken is ook een andere manier van besturen nodig: vanuit hart en hoofd. Heeft de meerderheid aan vrouwen in het nieuwe college van Amsterdam de moed om het roer om te gooien en te besturen vanuit vrouwelijke waarden? En hoe moet dat eigenlijk?